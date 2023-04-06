Başkan Erdoğan, Emeklilerle İftar Programı'nda Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirdi

Başkan Erdoğan, Emeklilerle İftar Programı'nda çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, muhalefete "Ekonomiyi 2 günde yerle yeksan edecekler sonra da gidip Avrupa'dan para dilenecekler. IMF'den gidip para dilenmediler mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Başkan şöyle devam etti: Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik. Son günlerde birileri emekliler üzerinden istismar siyaseti yönetmeye çalışıyor. Aynı zat mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Hani nerde bu söz? Belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar hizmetleri bedava yapma sözü verdiler. Onu da yapmadılar. Çiftçilere bedava traktör vereceğiz dediler, onu da yapmadılar. Anlaşılan şimdi gözlerini emeklilerimize dikmişler. Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık. Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık. PTT aracılığıyla maaşları evlerinde alabilmelerini sağladık. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükselmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Biner lira olarak başlayan ikramiye ödemelerinin tutarını 2 bin liraya çıkardık. Sizlere sormak istiyorum biz 20 yıldır emeklilerimiz başta olmak üzere milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Tuttuk. Çözeceğiz dediğimiz her sorunu çözdük mü? Çözdük.