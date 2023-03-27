"CEZALARI TESİS EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla 'Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda, bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.