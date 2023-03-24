100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler barajı henüz aşamadı

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza sürecinde ikinci gün geride kaldı. Seçmenler, il ve ilçe seçim kurullarında aday görmek istedikleri isim için oy kullandı. Bu adaylardan hiç biri hala gerekli desteği bulamadı. Şuana kadar en çok oyu Muharrem İnce aldı. İkinci sıraya ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan demir attı. Üçüncü sıraya yerleşen Sinan Oğan'ı, Doğu Perinçek'in takip ettiği ortaya çıktı. YSK'dan anlık takip edilen imza sayısını 27 Mart'a kadar tamamlayan isimlerin, kesin aday olacağı hatırlatıldı. İşte dün saat 22.00 itibariyle adayların aldıkları imza sayısı:



Doğu Perinçek: 11 bin 792

Yakup Türkal: Bin 645

Erkan Trükten: 755

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68