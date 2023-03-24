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    100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler barajı henüz aşamadı

    100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteye isimler, hala gerekli desteği bulamadı. “Yüzde 25 oyum var” diyen Özal, 567 kişinin onayını aldı. Çok şaşırdı.

    Yüzde ’yüz’ hüsran

    Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza sürecinde ikinci gün geride kaldı. Seçmenler, il ve ilçe seçim kurullarında aday görmek istedikleri isim için oy kullandı. Bu adaylardan hiç biri hala gerekli desteği bulamadı. Şuana kadar en çok oyu Muharrem İnce aldı. İkinci sıraya ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan demir attı. Üçüncü sıraya yerleşen Sinan Oğan'ı, Doğu Perinçek'in takip ettiği ortaya çıktı. YSK'dan anlık takip edilen imza sayısını 27 Mart'a kadar tamamlayan isimlerin, kesin aday olacağı hatırlatıldı. İşte dün saat 22.00 itibariyle adayların aldıkları imza sayısı:

    Doğu Perinçek: 11 bin 792
    Yakup Türkal: Bin 645
    Erkan Trükten: 755
    İrfan Uzun: 319
    Halil Murat Ünver: 211
    Hilmi Özden: 151
    Davut Turan: 68



    MUHARREM İNCE: 55.367
    "Gençlerden büyük ilgi var" İnce, iki günde 50 bin imzayı geçemedi.



    MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN: 46.725
    AK Parti ile ittifak konusunda anlaşamayan Erbakan da hala barajı aşamadı.
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        Haberler Güncel 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler barajı henüz aşamadı
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