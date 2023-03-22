Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.03.2023 18:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2023 18:30
    ABONE OL

    İzmir’de feci kaza: iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan feci kazada 1 kişi ise yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

    Edinilen bilgiye göre, Cihangir Seferli'nin kullandığı 45 U 4969 plakalı otomobil, Tire-Ödemiş kara yolu Kırtepe köyü yakınlarında İsmail Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cihangir Seferli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, Seferli'nin kullandığı otomobildeki Y.O ile diğer sürücü İsmail Balta yaralandı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Balta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
    Haberler Güncel İzmir’de feci kaza: iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
        loading
        SON DAKİKA