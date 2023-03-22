İzmir’de feci kaza: iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Cihangir Seferli'nin kullandığı 45 U 4969 plakalı otomobil, Tire-Ödemiş kara yolu Kırtepe köyü yakınlarında İsmail Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cihangir Seferli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Seferli'nin kullandığı otomobildeki Y.O ile diğer sürücü İsmail Balta yaralandı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Balta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.