Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan kalıcı konut açıklaması: “Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız”





"Köy evi tiplerimizin tamamı 3+1 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacak, ancak bölgesel farklı ihtiyaçlara göre de köylerimizde farklı yapı tiplerimizi kullanabileceğiz. 100 konutu geçen köylerimizde birer adet köy konağı, bir adet ibadethane de tarafımızca yapılarak hizmete sunulacaktır. Ahırı zarar gören ve ahırı yıkılan vatandaşlarımıza da 80 metrekarelik ahırımızı inşa ederek teslim edeceğiz. Diğer illerimizde de sırasıyla önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanacak ve yapım çalışmalarına en hızlı şekilde başlanacak." diye söyledi.