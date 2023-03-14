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    • Güncel
    • 14.03.2023 10:40
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    • 14.03.2023 10:40
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    Ankara'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 gözaltı!

    Ankara’da, sosyal medyada PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı!

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, sosyal medya mecralarında yürütülen sanal devriyede, 2 şüpheli PKK/KCK, 1 şüpheli de DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle takibe alındı.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Yürütülen Teknik ve fiziki incelemelerin ardından başsavcılık koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZELTINDA

    3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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