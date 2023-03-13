Asrın felaketi sonrası 11 ilde artçılar sürüyor! AFAD duyurdu: 6 Şubat'tan bu yana 17 bin deprem kayıtlara geçti

Türkiye 6 Şubat 2023'te astın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Felaketin ilk anından bu yana devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sardı. Depremzedeler için kurulan çadır, konteyner kentlerde yaşam başladı.