Asrın felaketi sonrası 11 ilde artçılar sürüyor! AFAD duyurdu: 6 Şubat'tan bu yana 17 bin deprem kayıtlara geçti

Türkiye 6 Şubat 2023'te astın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Felaketin ilk anından bu yana devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sardı. Depremzedeler için kurulan çadır, konteyner kentlerde yaşam başladı.
Bir yandan da kalıcı konutlar için harekte geçildi ve ilk kazma vuruldu.
Yıkımın yaşandığı 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir mücadele sergilenirken artçı sarsıntılar da sürüyor.
35 GÜNDE 17 BİN ARTÇI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 06 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın depremin meydana geldiğini duyurdu.