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    Başkan Erdoğan: Masada rüşvet şantaj tehdit var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim startını verdi. “14 Mayıs'ta destan yazacağız” dedi. Altılı masaya yüklendi: Masada rüşvet şantaj tehdit var.

    Masada rüşvet şantaj tehdit var

    Karşımızda ittifak değil, 6'lı koalisyon var. Tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir yapı bu... Gündemlerinde ülkenin hiçbir meselesi yok. Sadece siyasi ihtiras ve yağma hesabı var.



    Bu öyle bir kavga ki tehditten rüşvete, hakaretten şantaja, sürüden ayrılmaya kalkanları linç ettirmeye kadar her türlü rezillik mevcut! Ülkemizi, hırsı boyunu aşan bu koalisyonun insafına terk edemeyiz.



    DÜNYANIN FAVORİSİ ERDOĞAN
    FRANCE 24: Altılı Masa'nın ekonomi projesi yok. Erdoğan karşıtlığı ile seçimi kazanacaklarını sanıyorlar.

    POLITICO: Erdoğan hala güçlü. Seçmen "Oyumuz Başkan'a" diyor.

    FINANCAL TIMES: Her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun şansı yok.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Masada rüşvet şantaj tehdit var
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