Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI!

Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersün Süer hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.