Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

Kaza, saat 18.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 TZ 025 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki 61 AFT 442 plakalı otomobile çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI!
Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersün Süer hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKATASINA GELDİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.