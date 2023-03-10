Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2023 20:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 20:49
    ABONE OL

    Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

    Trabzon'da Karadeniz Sahil yolunda 2'si minibüs 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybett. 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Trabzon’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!

    Kaza, saat 18.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 TZ 025 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki 61 AFT 442 plakalı otomobile çarptı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI!

    Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersün Süer hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKATASINA GELDİ

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İngiliz 6’lı koalisyona kabine belirliyor!
    Haberler Güncel Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!
        SON DAKİKA