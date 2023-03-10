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    • 10.03.2023 16:58
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    Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi. Bina tahliye edilerek mühürlendi.

    AJANSLAR
    Bahçelievler’de 45 yıllık bina tahliye edildi!

    Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri olay yerine geldi.

    ÇATLAKLAR VE BETONUNDA DENİZ KABUĞU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.

    Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

        "DAHA ÖNCE BALKONLAR İÇİN GÜÇLENDİRME YAPILDI"

        Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak. Kimsenin canına bir şey olmadı.

        Daha önce sadece balkonlar için güçlendirme çalışması yapılmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmıştı. Dün akşam çöktü. Karot örneği aldılar. Bina 50 yıllık muhtemelen yıkım kararı çıkacak. 10 daire ve 2 dükkan bulunuyor tüm daireler doluydu" dedi.

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