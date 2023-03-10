Bahçelievler’de 45 yıllık bina tahliye edildi!

Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri olay yerine geldi.
ÇATLAKLAR VE BETONUNDA DENİZ KABUĞU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.
Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.