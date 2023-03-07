Şırnak'ta gökyüzünde görülen esrarengiz cisimler paniğe neden oldu!

"BU CİSİMLERİN NE OLDUĞUNU İSE ÇOK MERAK EDİYORUM"

Gökyüzünde gördükleri esrarengiz cisimler karşısında hem heyecanlandıklarını hem de kısa süreli bir panik yaşadıklarını ifade eden Güldürmez, "Arkadaşımla sitenin içinde dolaşırken ay ve bulutların oluşturduğu manzaranın oluşturduğu güzelliği konuşurken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark ettik. İnsan kafasına benzeyen ve iki çift göz gibi görünen bu cisimleri görünce hemen telefonlarımızla fotoğraflayıp kayıt altına aldık. Fotoğrafı yakından incelediğimizde hem panikledik hem de heyecanlandık. Ama cisimlerin ne olduğunu bilmedik. Bunu sadece biz değil çok sayıda kişi gördü. Sonrasında ise bu cisimler kendiliğinden kayboldu ama bu cisimlerin ne olduğunu ise çok merak ediyorum" dedi.