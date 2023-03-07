Helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu





'ŞEHİDİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN'

Sözlerini sürdüren Çetin, şöyle konuştu:

"2 bin 100 saat uçuş yaptık. 600 tona yakın malzeme taşıdık. Binlerce aracımız deprem bölgesinde kurtarma faaliyetine katıldı. Binlerce aracımız ülkemizin dört bir köşesinden gelip geçerken hep bir trafik kazası ve başka bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk. Ama maalesef kahraman arkadaşımızı ebediyete uğurladık. Acımız büyüktür ama ülkemizin birliği, bütünlüğü için vatandaşımızın canını, malını korumak için binlerce şehit vererek görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet şehidimizin ruhu şad olsun. Aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz ama ölmek var dönmek yok. Binlerce şehitte versek vatan için, millet için, bayrağımızın dalgalanması için şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Canımız kanımız şanlı al bayrağımıza, vatanımıza, milletimize feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ancak onun yolunda onun izinde yürümeye devam edeceğiz."