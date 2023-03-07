Helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.
HAVALİMANINDA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Kahramanmaraş'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Habibe Öçal ile askeri personel katıldı.