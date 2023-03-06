Pes dedirten vicdansızlık: CHP'li belediye gönderilen SMS ile işten çıkardı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde fiilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü sevk ve idaresinde Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Kömürcü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde, hem birinci derece akrabası olan aynı zamanda eşinin annesi, babası, iki ablası ve iki eniştesi yıkılan binanın altında kaldığı haberini aldı. Yaşanan süreçte 10 gün rapor alan Kömürcü, eşi ile Kahramanmaraş'a gitti.
6 YAKINININ CENAZELERİNİ ÇIKARTABİLDİ
Kömürcü ailesi, günler sonra yerle bir olan apartmanın altından 6 yakınının cenazelerini çıkartabildi. Kömürcü çifti, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü.
GÖNDERİLEN SMS İLE İŞTEN ÇIKARILDI
Sabah'ın haberine göre raporunun bitmesinin ardından Mersin'e dönerek bağlı olduğu birimde çalışmaya başlayan Hatice Kömürcü, gelen taziye telefonlarına mesai saatleri içerisinde cevap verdiği için, mesai saatlerinde telefonla konuştuğu için güvenlik zafiyetine sebep verdiği gerekçe gösterilerek, belediyede ne görev yaptığı belli olmayan ve Vahap Seçer'in kara kutusu olarak adlandırılan eski özel kalem Doğukan Uyan tarafından işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Karar ise Hatice Kömürcü'ye SMS ile gönderildi.
"10 GÜN RAPOR ALARAK EŞİMLE BİRLİKTE DEPREM BÖLGESİNE GİTTİK"
Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ailelerinin göçük altında kaldığını öğrendiğini belirten Hatice Kömürcü, "İzinim kalmadığı için sıralı amirlerimin bilgisi dahilinde aynı gün 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Burada yaşananları ifade edecek kelimeler bulamıyorum, çünkü bu acının tarifi, ifadesi yok. Ortalık mahşer yeri feryatlar, figanlar, yağmur çamur ve -10 derece soğuk vardı. Allah'ım bu nedir dedim kıyamet kopmuş sanki. İşte bu durum ve şartlarda ailelerimizin kalmış olduğu enkazda bir hafta boyunca gece gündüz demeden aç susuz ve uykusuz bir şekilde tırnaklarımızla enkaz kazarak akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersin'e döndüm" dedi.
"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORDUM"
Kömürcü, "Mazeretimin olması, psikolojik ve fizyolojik olarak bir yıkımda olmama rağmen ikinci bir raporu almayarak işimin başına döndüm. Çalıştığım yer afetzedelere yardım amaçlı kriz merkezine çevrilmişti ve ben afetzede ne demek acı bir şekilde yaşayarak öğrenmiştim. Onlara elimden geldiği ölçüde yardım etmem gerektiğini düşündüğümden koşarak işimin başına geçtim fakat çalışmamın 2'nci saattinde fiziksel ve psikolojik olarak bu duruma hazır olmadığımı anladım ve amirlerime beni buradan alın başka kapıya verin ben iyi değilim dedim. Çünkü, yoğun bir şekilde depremzede geliyor, gerekli ihtiyaçlar temin edilip veriliyor, sürekli diğer birimler, arkadaşlar ile irtibat, telefon görüşmeleri, koordinasyonlar sağlanıyordu. Benimse her gözümü kapattığımda aklıma enkazdan çıkarttığım akrabalarımın cenazeleri geliyor, ağlamaklı oluyordum. Buna rağmen de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyordum, ama gerekli değişiklik yapılmadı" diye konuştu.