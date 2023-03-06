Pes dedirten vicdansızlık: CHP'li belediye gönderilen SMS ile işten çıkardı

"10 GÜN RAPOR ALARAK EŞİMLE BİRLİKTE DEPREM BÖLGESİNE GİTTİK"

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ailelerinin göçük altında kaldığını öğrendiğini belirten Hatice Kömürcü, "İzinim kalmadığı için sıralı amirlerimin bilgisi dahilinde aynı gün 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Burada yaşananları ifade edecek kelimeler bulamıyorum, çünkü bu acının tarifi, ifadesi yok. Ortalık mahşer yeri feryatlar, figanlar, yağmur çamur ve -10 derece soğuk vardı. Allah'ım bu nedir dedim kıyamet kopmuş sanki. İşte bu durum ve şartlarda ailelerimizin kalmış olduğu enkazda bir hafta boyunca gece gündüz demeden aç susuz ve uykusuz bir şekilde tırnaklarımızla enkaz kazarak akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersin'e döndüm" dedi.

"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Kömürcü, "Mazeretimin olması, psikolojik ve fizyolojik olarak bir yıkımda olmama rağmen ikinci bir raporu almayarak işimin başına döndüm. Çalıştığım yer afetzedelere yardım amaçlı kriz merkezine çevrilmişti ve ben afetzede ne demek acı bir şekilde yaşayarak öğrenmiştim. Onlara elimden geldiği ölçüde yardım etmem gerektiğini düşündüğümden koşarak işimin başına geçtim fakat çalışmamın 2'nci saattinde fiziksel ve psikolojik olarak bu duruma hazır olmadığımı anladım ve amirlerime beni buradan alın başka kapıya verin ben iyi değilim dedim. Çünkü, yoğun bir şekilde depremzede geliyor, gerekli ihtiyaçlar temin edilip veriliyor, sürekli diğer birimler, arkadaşlar ile irtibat, telefon görüşmeleri, koordinasyonlar sağlanıyordu. Benimse her gözümü kapattığımda aklıma enkazdan çıkarttığım akrabalarımın cenazeleri geliyor, ağlamaklı oluyordum. Buna rağmen de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyordum, ama gerekli değişiklik yapılmadı" diye konuştu.