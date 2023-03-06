Adıyaman'da korku dolu anlar: Ağır hasarlı binada sallanma ihbarı yapıldı, cadde kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı binanın sallandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.