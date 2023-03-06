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    • Güncel
    • 06.03.2023 15:35
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    • 06.03.2023 15:35
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    Adıyaman'da korku dolu anlar: Ağır hasarlı binada sallanma ihbarı yapıldı, cadde kapatıldı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da 5 katlı ağır hasarlı binanın sallandığı ihbarı üzerine, çökme ihtimali göz önüne alınarak cadde boşaltıldı, yaya geçişlerine kapatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman’da hasarlı binada sallanma ihbarı kokuttu!

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı binanın sallandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

    CADDE KAPATILDI

    Cadde üzerindeki 5 katlı binanın bulunduğu alana polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti.

    HAVADAN KONTROL EDİLDİ

    Vatandaşların geçişine izin verilmezken AFAD ekipleri dron ile havadan kontrol etti.

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    Haberler Güncel Adıyaman'da korku dolu anlar: Ağır hasarlı binada sallanma ihbarı yapıldı, cadde kapatıldı
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