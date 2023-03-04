Hatay'da görevde üzerine ağaç ve duvar devrilen polis şehit oldu





Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine kaldırılan Tarakçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava yoluyla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehit polis memuru Tarakçı'nın cenazesi, yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.

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