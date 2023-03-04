Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız”

Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.

ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK

Sabah gazetesinin haberine göre; Atmaca, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynırımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allaha dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kent yerleştik.