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    • 04.03.2023 09:51
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    • 04.03.2023 09:51
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    Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız”

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kenti ziyaretinde Atmaca ailesinin misafiri oldu. O görüşmeyi anlatan emekli öğretmen Süleyman Atmaca (78), “Nerde çalışıp emekli olduğumu sordu. ‘Öğretmen emeklisiyim’ deyince, ‘eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız’" dedi.

    Emine Erdoğan’dan yürekleri ısıtan ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat'ta Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteynır kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan'da burada misafir edilen Atmaca ailesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, yaklaşık, konteynırlarına yaklaşık saat misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi. Emekli öğretmen Süleyman Atmaca o ziyareti anlattı.

    ANI DEFTERİMİ İMZALADI
    Atmaca, "Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Çünkü, söz uçar, yazı kalır. Emine hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi.

    Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.

    ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK
    Sabah gazetesinin haberine göre; Atmaca, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynırımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allaha dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kent yerleştik.

    Allah devletimizden razı olsun. Henüz 3 aylık evli olan oğlum ve gelinim de üst katımızda oturuyordu. Altınları, çeyizleri, anıları ve hayalleri enkazda kaldı. Kendi binalarının enkazı altında kalan kızım ve 2 torunum ise hayatlarını kaybetti" dedi.

        SICACIK BİR YUVAMIZ OLDU
        Çiftin gelinleri Dilek Atmaca ise, "Deprem, evliliğimizin 3'üncü ayında yuvamızı ve tüm hayallerimizi yıktı ama Allaha şükürler olsun ki hayatta kaldık. Devletimiz sayesinde sıcacık bir yuvamız oldu. Allah razı olsun" dedi.

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        Haberler Güncel Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız”
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