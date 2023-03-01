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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tüm gücümüzle çalışacağız

    Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Malatya Doğanşehir ve Kahramanmaraş Elbistan'daki konteyner kentleri ziyaret etti.

    Tüm gücümüzle çalışacağız...

    Başkan Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Malatya Doğanşehir ve Kahramanmaraş Elbistan'daki konteyner kentleri ziyaret etti. Daha sonra AFAD merkezlerine geçen Erdoğan, şu mesajları verdi:
    Çadır ve konteyner kent kurulumunu sürdürüyoruz. Sadece Maraş'ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner kurulumu yapıldı.
    Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.
    Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz.
    Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.
    Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

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