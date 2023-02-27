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    • 27.02.2023 21:31
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    • 27.02.2023 21:46
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    İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Körfezinde saat 21.22'de deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, 14,5 km derinlikte gerçekleşti.

    İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Körfezinde saat 21.22'de deprem meydana geldi.



    4.1 büyüklüğündeki deprem, 14,5 km derinlikte gerçekleşti.

    MALATYA'DA SAAT 12.04'TE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge sallanmaya devam ediyor. Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşmişti.



    DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
    Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

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    Haberler Güncel İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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