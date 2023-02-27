İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Körfezinde saat 21.22'de deprem meydana geldi.
4.1 büyüklüğündeki deprem, 14,5 km derinlikte gerçekleşti.
MALATYA'DA SAAT 12.04'TE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge sallanmaya devam ediyor. Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşmişti.