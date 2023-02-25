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    MİT’ten nokta operasyon

    MİT, 6 kişinin şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi.

    MİT’ten nokta operasyon
    Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yine nokta operasyon... MİT, 6 kişinin şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin, PYD/ YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.



    MİT'in özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı'da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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