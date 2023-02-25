Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını topa tuttu: Bunlar gerizekalı

Altılı Masa'da asrın felaketiyle ilgili yas bitti, Cumhurbaşkanlığı aday kavgasının da dozu arttı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı miting sonrası CHP'de bitmeyen eleştiriler hakkında hakaretlerde bulundu:
BUNLARIN hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri zekalılık her tarafta mevcut. Onun için böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, içişlerine karışır oldum.
TAM tersine ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Almanya'ya gitmesinde Kılıçdaroğlu'nun bir problemi yok. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni aralardı.
BEN o otobüsün üstüne çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka.
BECEREMEDİNİZ sonra ne oldu? Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada bir birçok şeye gayet dikkatliyiz.
NORMAL şartlarda hadi yüzde 70'i onların olsun (İmamoğlu'nun aldığı oy) yüzde 30'unda da katkımız olduğunu varsayalım. Bir belediye başkanı konuşurken orada durmaz kardeşim.
KILIÇDAROĞLU DİRETİYOR
Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini söyleyemiyor. O da kurmaylarıyla bu yolu açmak istiyor. Meral Akşener, kurmayları vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyeceği mesajını veriyor.
TİYATRO MASASI
Akşener, "Kazanacak adayla gideceğiz ve birinci turda çıkacağız. Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı miting sonrası CHP'de bitmeyen eleştiriler hakkında hakaretlerde bulundu:
BUNLARIN hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri zekalılık her tarafta mevcut. Onun için böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, içişlerine karışır oldum.
TAM tersine ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Almanya'ya gitmesinde Kılıçdaroğlu'nun bir problemi yok. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni aralardı.
BEN o otobüsün üstüne çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka.
BECEREMEDİNİZ sonra ne oldu? Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada bir birçok şeye gayet dikkatliyiz.
NORMAL şartlarda hadi yüzde 70'i onların olsun (İmamoğlu'nun aldığı oy) yüzde 30'unda da katkımız olduğunu varsayalım. Bir belediye başkanı konuşurken orada durmaz kardeşim.
KILIÇDAROĞLU DİRETİYOR
Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini söyleyemiyor. O da kurmaylarıyla bu yolu açmak istiyor. Meral Akşener, kurmayları vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyeceği mesajını veriyor.
TİYATRO MASASI
Akşener, "Kazanacak adayla gideceğiz ve birinci turda çıkacağız. Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor?" dedi.