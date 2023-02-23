Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel "Çadır yok, beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti!





Bu olay tüm sıcaklığını korurken CHP deprem üzerinden yine siyaset devşirerek çirkin bir provokasyona soyundu.



CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de fondaş İrfan Değirmenci'nin yayınına telefonla bağlandı.



HEM YALAN KONUŞTU HEM DE "BENİ SİLİVRİ'YE ATIN" DEYİP YAYGARA KOPARDI

Bölgede bir tane bile çadır olmadığını iddia ederek çirkin bir manipülasyon yaydı. "Burada kalacak insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz" dedi.