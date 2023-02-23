Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel "Çadır yok, beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
Samandağ merkezli depremin etkileri sürerken Defne'de şiddetli bir artçı daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
Gelişme üzerine Hatay Valiliği ve AFAD derhal harekete geçti, bölgede saha taraması başlatıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da bölgede can kaybının olmadığını, birkaç hasarlı binanın çöktüğünü söyledi.
Bu olay tüm sıcaklığını korurken CHP deprem üzerinden yine siyaset devşirerek çirkin bir provokasyona soyundu.
CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de fondaş İrfan Değirmenci'nin yayınına telefonla bağlandı.
HEM YALAN KONUŞTU HEM DE "BENİ SİLİVRİ'YE ATIN" DEYİP YAYGARA KOPARDI
Bölgede bir tane bile çadır olmadığını iddia ederek çirkin bir manipülasyon yaydı. "Burada kalacak insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz" dedi.
CHP'li Güzel, "Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" diyerek skandal sözlerini sürdürdü.
TAKVİM.COM.TR KİRLİ DEZENFORMASYONU ÇÜRÜTTÜ!
İbrahim Güzel'in Halk TV'de yaydığı "Defne'de bir tane bile çadır yok" dezenformasyonu takvim.com.tr çürüttü.
Arşiv taraması yapan editörlerimiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Defne'de kurulan çadır kenti ziyaret ettiğine dair görüntülere ulaştı.