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    • Güncel
    • 23.02.2023 20:26
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    • 23.02.2023 20:26
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    Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel "Çadır yok, beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti!

    CHP'nin deprem üzerinden yürüttüğü sistematik algı operasyonu ve yalan furyasının ardı arkası kesilmiyor. Akşam saatlerinde Hatay Defne'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de çirkin bir provokasyona soyundu. "Defne'de tek bir çadır yok" diyen Güzel, "Beni Silivri'ye atın" diye yaygara kopardı. Ancak takvim.com.tr CHP'nin yaydığı kirli dezenformasyonu somut verilerle bozguna uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun 'çadır yok' denilen Defne'de çadır kenti ziyaret ettiği, AFAD'ın bölgeye 6000 ek çadır gönderdiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de AFAD ve Kızılay'ın çadırlarından oluşan bir çadır kent kurduğunu belgeledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin ’Silivri’ çadır provokasyonun

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.

    Samandağ merkezli depremin etkileri sürerken Defne'de şiddetli bir artçı daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

    Gelişme üzerine Hatay Valiliği ve AFAD derhal harekete geçti, bölgede saha taraması başlatıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da bölgede can kaybının olmadığını, birkaç hasarlı binanın çöktüğünü söyledi.



    Bu olay tüm sıcaklığını korurken CHP deprem üzerinden yine siyaset devşirerek çirkin bir provokasyona soyundu.

    CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de fondaş İrfan Değirmenci'nin yayınına telefonla bağlandı.

    HEM YALAN KONUŞTU HEM DE "BENİ SİLİVRİ'YE ATIN" DEYİP YAYGARA KOPARDI
    Bölgede bir tane bile çadır olmadığını iddia ederek çirkin bir manipülasyon yaydı. "Burada kalacak insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz" dedi.



    CHP'li Güzel, "Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" diyerek skandal sözlerini sürdürdü.

    TAKVİM.COM.TR KİRLİ DEZENFORMASYONU ÇÜRÜTTÜ!
    İbrahim Güzel'in Halk TV'de yaydığı "Defne'de bir tane bile çadır yok" dezenformasyonu takvim.com.tr çürüttü.

    Arşiv taraması yapan editörlerimiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Defne'de kurulan çadır kenti ziyaret ettiğine dair görüntülere ulaştı.


        Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmaylar Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan çadır kentte



        "Bir tane bile çadır yok" yaygarası koparılan Defne'deki çadır kentten bir başka kare... Üstelik çadırların üzerinde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu yer alıyor.

        Bu detay CHP'li İbrahim Güzel'in bile isteye yaydığı provokasyonun en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.



        AFAD BÖLGEYE EK 6000 ÇADIR DAHA GÖNDERMİŞTİ
        Öte yandan Hatay'da geride bıraktığımız günlerde meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası AFAD, Defne ilçesine 6.000 çadır daha göndermişti.



        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bölgedeki çadır kurulumu ve altyapı çalışmalarında boy göstermişti. Bölgeye AFAD ve Kızılay'ın çadırları kurulmuştu.
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        Haberler Güncel Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel "Çadır yok, beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti!
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