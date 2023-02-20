Tahliye uçuşları 1 Mart’a kadar ücretsiz

11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu uçuşların 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini duyurdu.
Pegasus, "Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
THY de "Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelin" diye seslenirken, Genel Müdürü Bilal Ekşi şu bilgiyi verdi: "Şimdiye kadar 265 bin 754 kişiyi tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton malzemesini taşıdık."
Pegasus, "Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
THY de "Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelin" diye seslenirken, Genel Müdürü Bilal Ekşi şu bilgiyi verdi: "Şimdiye kadar 265 bin 754 kişiyi tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton malzemesini taşıdık."