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    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

    Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti. Vahdettin Köşkü bir araya gelen iki liderin görüşmesi basına kapalı yapıldı.

    Betül Usta
    Geçmiş olsun ziyareti

    Asrın felaketi, dünyayı da şaşkınlığa uğrattı. Yüzlerce ülkeden destek yağdı. Liderler de bizzat Başkan Erdoğan'ı aradı. 'Acınızı paylaşıyoruz' ifadesini kullandı. Dün de Başkan Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi İstanbul'da ağırladı. Vahdettin Köşkü bir araya gelen iki liderin görüşmesi basına kapalı yapıldı. Öte yandan depremin ardından bir üst düzey ziyaret de ABD tarafından yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelecek ve Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Pazartesi günü de Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İkili, asrın felaketinin yanı sıra F-16'lar ve İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği, Rusya- Ukrayna savaşını da değerlendirecek.

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