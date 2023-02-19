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    • 19.02.2023 14:12
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    • 19.02.2023 14:12
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    Asrın felaketinin ardından yarın 71 ilde ikinci dönemin ilk zili çalacak!

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarın ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla deprem bölgelerinde yürütülen psikososyal desteklerin yanı sıra buradan nakledilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım faaliyetleri uygulayacak . Depremden etkilenen 10 ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin de 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor. İşte detaylar...

    Yarın 71 ilde ikinci dönemin ilk zili çalacak!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarın ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılmasıyla deprem bölgelerinde yürütülen psikososyal desteklerin yanı sıra buradan nakledilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım faaliyetleri uygulanacağı duyuruldu.

    DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İL İÇİN EĞİTİMİN 1 MART İTİBARIYLA BAŞLATILMASI PLANLANIYOR

    Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, yarın ders başı yapacak. Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

    VALİLİKLERCE GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

    Bu illerde yapılan tespitler sonucunda, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak. Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı duyuruldu. Bakanlık ayrıca deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

    DEPREMLER NEDENİYLE YKS VE LGS SINAVLARINA İLİŞKİN DE KARARLAR ALINDI

    Bu yıl yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler 8'inci sınıfa ait sınava esas derslerin, ilk dönem sonuna kadar işlenen, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılacak öğrenciler ise 9, 10 ve 11'inci sınıflara ait sınava esas derslerin tamamı ile 12. sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olacak.

    PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

    Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Plan ile başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

    KULLANILACAK DOKÜMANLAR, "ORGM.MEB.GOV.TR" ADRESİNDE YAYIMLANDI

    Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, psikolojik ilk yardım programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, 1 Mart 2023'e kadar devam edecek.

        ÖĞRETMEN-VELİ OTURUMLARI HAKKINDA UZAKTAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

        Ayrıca deprem bölgesi illerinden nakledilerek diğer illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere yönelik, okulların kapalı bulunduğu süre içerisinde il ve ilçe psikososyal destek ekiplerince başlatılan PİY çalışmaları sürüyor. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, 16-17 Şubat 2023'te, "Deprem ve Yas Psikoeğitim Programları" ile öğretmen-veli oturumları hakkında uzaktan bilgilendirme toplantıları yapıldı.

        "OTURUMLARDA, KAYGI VE STRES FARKINDALIĞINDAN OLUŞAN İÇERİKLER YER ALIYOR"

        Eylem Planı'nda yer alan ikinci aşama çalışmalara ait "Deprem-Öğretmen Oturumu" yarın öğretmenlere, "Deprem-Veli Oturumu" ise 21-22 Şubat 2023 tarihleri arasında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak. Oturumlarda, kaygı ve stres farkındalığı, bunlarla olumlu başa çıkma gibi temalardan oluşan içerikler yer alıyor.

        71 İLDEKİ TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

        Depremin ardından yarın ders başı yapacak 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrencilere, yarından itibaren "deprem psikoeğitim programı" uygulanacak. Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor. Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak.

        "KAYIP VE YAS-AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN BİLGİLENDİRME OTURUMLARI" UYGULANACAK

        Öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak. Ayrıca afetten etkilenme düzeyi yüksek olduğu belirlenen öğrenciler için "Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS", rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda yürütülecek.

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        Haberler Güncel Asrın felaketinin ardından yarın 71 ilde ikinci dönemin ilk zili çalacak!
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