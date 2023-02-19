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    • 19.02.2023 15:37
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    • 19.02.2023 15:48
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    AK Parti MYK’da seçim için iki tarih!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK’da seçim için iki tarih üzerinde duruldu. Erdoğan’ın daha önce duyurduğu 14 Mayıs tarihinde kararlı olduğu öğrenildi. Ancak parti kurmayları, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması konusunda görüş bildirdi.

    AK Parti MYK’da seçim için iki tarih!

    Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, seçim tarihi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda seçmen listelerinin hazırlanması konusunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği de gündeme geldi.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, sürecin uzun sürebileceği değerlendirilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı.

    Bunların yanı sıra, daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlarda oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK'da konuşuldu.



        BAHÇELİ İLE DEĞERLENDİRDİ
        18 Haziran'ın hac dönemi olması nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin oy kullanamayacağı, 2'nci tura kalma ihtimali olması durumunda Kurban Bayramı'na denk geliyor olabileceği konuları da gündeme gelirken, Erdoğan'ın konuyu MHP Lideri Devlet Bahçeli ile değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi.

        Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Başkanvekilleri'yle bugün İstanbul'da Meclis çalışmaları ve seçim başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendireceği bir toplantı yapacağı da öğrenildi.
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        AK Parti MYK’da seçim için iki tarih!
        Haberler Güncel AK Parti MYK’da seçim için iki tarih!
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