AK Parti MYK’da seçim için iki tarih!

Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, seçim tarihi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda seçmen listelerinin hazırlanması konusunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği de gündeme geldi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, sürecin uzun sürebileceği değerlendirilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı.
Bunların yanı sıra, daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlarda oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK'da konuşuldu.