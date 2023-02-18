Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Şanlıurfa, Kayseri, Talas, Gaziantep, Sivas, Niğde HİSSETTİ! 18 Şubat 2023 Maraş'ta yeni deprem şoku!

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem 11 kenti yerle bir etti. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Felakette son gelen rakamlara göre 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...
SON DAKİKA 18 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Olay yerinden gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, büyüklüğün 5.1 büyüklüğünde olduğunu ifade etti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPRMLER İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen artçı deprem sonrası Şanlıurfa, Kayseri, Talas, Gaziantep, Sivas, Niğde ve birçok ilde de sarsıntı hissedildi.