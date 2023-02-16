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    • 16.02.2023 11:06
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    Depremzedeler için konut çalışması başladı! Bakan Murat Kurum zemin etüdü görüntülerini paylaştı

    Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük bir yıkıma neden olurken, devlet yaraları silmek için seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılacak konutların yerlerinin belirlenmesi için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarının başladığını duyurdu.

    Depremzedeler için konut çalışması başladı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremi sonrası yeni yerleşim yerleri için çalışmaların başladığı duyurdu.

    ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Resmi sosyal medya hesabından toplantının görüntüsünü paylaşan Bakan Kurum, "Adıyaman'dayız. Depremden etkilenen illerimize giderek yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz.

    İl yöneticilerimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve akademisyenlerimizin görüşlerini alacak; en doğru yere, zemine, en doğru teknikle güvenli yuvalarımızı yapacağız." ifadelerine yer verdi.

    BAKAN KURUM O VİDEOYU PAYLAŞTI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı.

        Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yeni belirleyeceğimiz yerleşim alanlarımızda tüm ekiplerimizle çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmalar doğrultusunda en doğru yeri belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Bakan Kurum'un çalışmalardan paylaştığı görüntüler milyonları heyecanlandırdı.

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        Haberler Güncel Depremzedeler için konut çalışması başladı! Bakan Murat Kurum zemin etüdü görüntülerini paylaştı
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