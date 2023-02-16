Depremzedeler için konut çalışması başladı! Bakan Murat Kurum zemin etüdü görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yeni belirleyeceğimiz yerleşim alanlarımızda tüm ekiplerimizle çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmalar doğrultusunda en doğru yeri belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum'un çalışmalardan paylaştığı görüntüler milyonları heyecanlandırdı.