Depremzedeler için konut çalışması başladı! Bakan Murat Kurum zemin etüdü görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremi sonrası yeni yerleşim yerleri için çalışmaların başladığı duyurdu.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Resmi sosyal medya hesabından toplantının görüntüsünü paylaşan Bakan Kurum, "Adıyaman'dayız. Depremden etkilenen illerimize giderek yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz.
İl yöneticilerimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve akademisyenlerimizin görüşlerini alacak; en doğru yere, zemine, en doğru teknikle güvenli yuvalarımızı yapacağız." ifadelerine yer verdi.
BAKAN KURUM O VİDEOYU PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı.