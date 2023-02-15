Rönesans Rezidans’ın eski sakını anlattı: Çatlak var dedim güldüler

Depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, yapının koridorlarında 2022'de çatlaklar oluşmaya başladığını söyledi. Rönesans Rezidans'tan tavsiye üzerine 2 daire aldığını ve 2013'te buraya yerleştiğini söyleyen Yiğitbaşı, yaşadıklarını şöyle anlattı:
ÇATLAK BÜYÜDÜ
"Koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, 'Mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar' dedi. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim."
'DEMİREL DE VARDI'
Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet" dedi. Binada 800-900 kişinin yaşadığını aktaran Yiğitbaşı, "Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" diye konuştu.