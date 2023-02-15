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    Rönesans Rezidans’ın eski sakını anlattı: Çatlak var dedim güldüler

    Depremde en çok kayıp yaşanan yapılar arasında yer alan Rönesans Rezidans’tan 2 ev alan Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, şok açıklamalar yaptı...

    Çatlak var dedim güldüler

    Depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, yapının koridorlarında 2022'de çatlaklar oluşmaya başladığını söyledi. Rönesans Rezidans'tan tavsiye üzerine 2 daire aldığını ve 2013'te buraya yerleştiğini söyleyen Yiğitbaşı, yaşadıklarını şöyle anlattı:



    ÇATLAK BÜYÜDÜ
    "Koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, 'Mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar' dedi. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim."



    'DEMİREL DE VARDI'
    Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet" dedi. Binada 800-900 kişinin yaşadığını aktaran Yiğitbaşı, "Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" diye konuştu.



        'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI
        Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Müteahhitin yetkililere depremzede gibi başvurduğu ve otele yerleştirildiği ortaya çıktı. Cihan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İSTANBUL'DA KISKIVRAK
        Depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E. İstanbul'da gözaltına alındı. O.E.'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

        14 KİŞİ TUTUKLANDI
        Depremlerin ardından 10 ildeki Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili sorumlulukları bulunan 195 şüpheli tespit edildi, bu şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

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        Haberler Güncel Rönesans Rezidans’ın eski sakını anlattı: Çatlak var dedim güldüler
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