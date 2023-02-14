Yüzyılın felaketinin üzerinden 8 gün geçti umut hiç bitmedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, milyonların yüreğini yıktı. 6 Şubat'ta, 04:17'de sabaha karşı meydan gelen depremin izleri, gün aydınlandığında ortaya çıktı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da adeta taş üstünde taş kalmadı. Saatler ilerledikçe acının hanesine yazılan rakamlar arttı. Arama kurtarma ekipleri ise enkazların başına gidip vatandaşları kurtarmak için canla başla çalıştı. Zamana karşı bir yarış başlattı. 8 gün sonra bile enkazdan mucize haberleri aktı. 141 ila 180 saat arasında 45' aşkın yaralı enkaz altından çıktı. Bu arada yüzyılın felaketinde bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 35 bin 495 arama kurtarma personelinin görev yaptığı açıklandı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı 9 bin 793 olarak vurgulandı. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede toplam personel sayısı 238 bin 459'a ulaştı. Afet bölgelerinde 40'ın üzerinde vali, 152 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev yaptı. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye sevk edildi, 155 bin 379 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı. Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı ulaştırıldı. Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 bin 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapıldı.