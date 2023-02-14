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    Yüzyılın felaketinin üzerinden 8 gün geçti umut hiç bitmedi

    Yüzyılın felaketinin üzerinden 8 gün geçti. Ama umutlar da mucizeler de bitmedi. Arama kurtarma ekipleri depremin yıktığı her enkazı inceleyip “Sesimi duyan var mı” diye seslendi. Ve betonu un ufak olmuş, tavanı tabanıyla buluşmuş o binalardan 85 milyonun acısını az da olsa dindiren kurtuluş haberleri geldi. Yaklışık 180 saati aşan, 8 gün enkaz altında kalan depremzedelerin yaşama azmi ise bize bir kez daha hem hayat hem umut dersi verdi.

    Nefes nefese...

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, milyonların yüreğini yıktı. 6 Şubat'ta, 04:17'de sabaha karşı meydan gelen depremin izleri, gün aydınlandığında ortaya çıktı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da adeta taş üstünde taş kalmadı. Saatler ilerledikçe acının hanesine yazılan rakamlar arttı. Arama kurtarma ekipleri ise enkazların başına gidip vatandaşları kurtarmak için canla başla çalıştı. Zamana karşı bir yarış başlattı. 8 gün sonra bile enkazdan mucize haberleri aktı. 141 ila 180 saat arasında 45' aşkın yaralı enkaz altından çıktı. Bu arada yüzyılın felaketinde bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 35 bin 495 arama kurtarma personelinin görev yaptığı açıklandı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı 9 bin 793 olarak vurgulandı. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede toplam personel sayısı 238 bin 459'a ulaştı. Afet bölgelerinde 40'ın üzerinde vali, 152 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev yaptı. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye sevk edildi, 155 bin 379 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı. Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı ulaştırıldı. Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 bin 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapıldı.



    BÜYÜKELÇİLER GÖREV BAŞINDA
    Deprem bölgesinde ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli görevlendirildi. Bu arada 10 ile başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 322 araç sevk edildi.



    SINAV AÇIKLAMASI
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği illerdeki eğitim sürecine ilişkin yeni bilgiler verdi. ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de şunları söyledi: Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.



        MADENCİLER KURTARDI
        Somali madenciler, Adıyaman'da yıkılan binada hayat aradı. 177'nci saatte 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı kurtardı.



        PSİKOLOJİK YARDIM
        Devlet, depremin travmatik etkilerini azaltmak için de düğmeye bastı. Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında psikososyal destek çadırları açıldı. Bu arada Türk Kızılay, çocuklarda travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini azaltmak için oyun parkları, oyun alanları, oyuncak, boyama materyalleri ve çocuk hikaye kitaplarına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bağışta bulunmak isteyenlerin "www.kizilay.org. tr" veya 168 çağrı merkezi aracılığıyla ihtiyaç listesine ulaşabileceğini vurguladı.



        VATANİ GÖREV
        İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin imdadına yetişti. Çadır kentlerde kalan depremzedelerle yakından ilgilendi. Komandolar 5 farklı noktada binlerce çadırın kurulmasında da önemli katkı verdi. Kadın komandonun kucağına aldığı küçük depremzedenin asker selamı vererek vefasını göstermesi ise herkesi gülümsetti.



            178. SAATTE GELEN SES
            Ekipler, depremin sekizinci gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Hatay Antakya'daki üç katlı binanın enkazına son kez 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendi! İşte o çağrıya 70 yaşındaki Nuray Gürbüz tepki verdi! Günler sonra enkazdan çıkartılan depremzedenin mucizesi, yürekleri titretti.



            185. SAATİN MUCİZESİ AYÇA
            Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde depremden tam 185 saat sonra 10 yaşındaki Ayça, enkazdan çıkartıldı.

            182. SAATTE YENİ HAYAT
            Hatay'ın Antakya ilçesinde ekipler 182. saatte 13 yaşındaki Kaan'ı enkazdan çekip aldı.

            HOŞGELDİN BURAK
            Hatay'da yaşayan Burak, daha 14 yaşındaydı. Korkunç depremde enkaz altında kaldı. Günlerce bekledi, yaşamak için savaştı. Afetin 8'inci gününde ekipler tarafından kurtarıldı.

            H,VAY SEVİNCİ
            Adıyaman'da 6 yaşındaki Hivay Üşer, Bozbey Apartmanı enkazında kaldı. 178 saat sonra beton yığınlarının arasından çıkartıldı. İlk isteği, çilekli süt ve poğaçaydı.

            İNADINA YAŞAM
            Hatay Antakya, depremle yıkıldı! 26 yaşındaki Derya Akdoğan da enkaz altında kaldı. 177 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı.

            'ÇOK ÜŞÜDÜM'
            Kahramanmaraş, peşpeşe 2 depremle yıkıldı. Türk ve Kırgız kurtarma ekipleri ise her enkazın altında baktı. Tam 180'inci saatte Hatice Akar'a ulaştı. Moloz yığınlarının arasından kurtulan depremzede, "Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün" diye ağladı.

            ELDE VARMUTLULUK
            Hatay Antakya'da 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu, tam 182 saat enkaz altında kaldı! Ancak hayata sımsıkı sarıldı. Depremin sekizinci gününde moloz yığınlarının arasından kurtarıldı. Ekiplerin elini bir an olsun bırakmadı! Hastaneye kaldırıldı.

            VAGONLAR EV OLDU
            Devlet, tüm imkanlarını seferber etti. İskenderun Garı'ndaki iki tren, depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edildi. 16 vagondan oluşan bin 100 kişi kapasiteli iki trende vatandaşlara 3 öğün de yemek verildi. 5 kişilik ailesiyle vagonda konaklayan 50 yaşındaki Nida Karahan, "Depremi çok kötü hissettik. Hayal bile edemediğim şeyler yaşadım. Evimiz kullanılamaz hale geldi. İçine giremiyoruz. Allah razı olsun, devlet hep yanımızda. Vagonlar evimiz oldu" dedi.

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            Haberler Güncel Yüzyılın felaketinin üzerinden 8 gün geçti umut hiç bitmedi
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