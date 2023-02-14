10 ilimizi vuran depremlerin ardından yapım kusuru bulunan binaların müteahhitleri gözaltında

Adana'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, sadece bir kişinin sağ çıkabildiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün KKTC'de yakalanırken, 2 binasında daha ağır hasar oluştuğu ortaya çıktı. Alpargün'ün Çukurova'da inşa ettiği 12 katlı apartmanındaki derin çatlaklar görenleri dehşete düşürdü. Adana'ya getirilen Hasan Alpargün, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, yaşanan yıkımda yakınlarını kaybeden vatandaşlar inşaatta kolon taşımayacak incelikte demir kullanılmış olduğunu savundu.
EMRE APARTMANI'NIN ŞANTİYE ŞEFİ YAKALANDI
Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.
MALATYA'DA 31 KİŞİYE SORUŞTURMA BAŞLADI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının önümüzdeki günlerde artacağı, bu kapsamda geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
30 REHBERE MEZAR OLDU
Adıyaman'daki Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubundan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberliği'nin açıklamasına göre; enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı. 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'iyle ilgili ise henüz haber yok. Kale'nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğunun bilinmediği öğrenildi. Birlik, otelle ilgili olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.