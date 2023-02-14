10 ilimizi vuran depremlerin ardından yapım kusuru bulunan binaların müteahhitleri gözaltında





FIRSATÇIYA AF YOK

Depremin ardından 'zam' düğmesine basan vicdansız fırsatçılara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara karton kapta çorbayı 70 liraya sattığı tespit edilen Adana'daki bir yol üzeri dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık açıklamasında işletmeyle ilgili sosyal medya başta olmak üzere kendilerine çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığı belirtildi. Öte yandan Adana-Niğde arasında bulunan bir dilenme tesisinde ise bir bisküvinin 40 liraya satılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Fırsatçılar için harekete geçen Niğde Valiliği, tesiste inceleme başlatırken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de bahse konu tesiste inceleme yapmıştı. Bu işyerine de ilgili mevzuat hükümleri gereğince ceza uygulandı.