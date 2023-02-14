Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    10 ilimizi vuran depremlerin ardından yapım kusuru bulunan binaların müteahhitleri gözaltında

    10 ilimizi vuran depremlerin ardından yıkılan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbiri ardına gözaltı kararları alınıyor...

    Müteahhitlere gözaltı

    Adana'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, sadece bir kişinin sağ çıkabildiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün KKTC'de yakalanırken, 2 binasında daha ağır hasar oluştuğu ortaya çıktı. Alpargün'ün Çukurova'da inşa ettiği 12 katlı apartmanındaki derin çatlaklar görenleri dehşete düşürdü. Adana'ya getirilen Hasan Alpargün, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, yaşanan yıkımda yakınlarını kaybeden vatandaşlar inşaatta kolon taşımayacak incelikte demir kullanılmış olduğunu savundu.



    EMRE APARTMANI'NIN ŞANTİYE ŞEFİ YAKALANDI
    Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

    MALATYA'DA 31 KİŞİYE SORUŞTURMA BAŞLADI
    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının önümüzdeki günlerde artacağı, bu kapsamda geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



    30 REHBERE MEZAR OLDU
    Adıyaman'daki Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubundan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberliği'nin açıklamasına göre; enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı. 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'iyle ilgili ise henüz haber yok. Kale'nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğunun bilinmediği öğrenildi. Birlik, otelle ilgili olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



        SİTE SAKİNLERİNİ SUÇLADI
        Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, binanın dönemin mevzuatına uygun yapıldığını öne sürdü. 25'ten fazla yapı inşa ettiğini anlatan Akay, şu savunmayı yaptı: "İnşaat bitiminden sonra dairelerde ikamet eden kişiler tarafından altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim."



        FIRSATÇIYA AF YOK
        Depremin ardından 'zam' düğmesine basan vicdansız fırsatçılara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara karton kapta çorbayı 70 liraya sattığı tespit edilen Adana'daki bir yol üzeri dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık açıklamasında işletmeyle ilgili sosyal medya başta olmak üzere kendilerine çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığı belirtildi. Öte yandan Adana-Niğde arasında bulunan bir dilenme tesisinde ise bir bisküvinin 40 liraya satılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Fırsatçılar için harekete geçen Niğde Valiliği, tesiste inceleme başlatırken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de bahse konu tesiste inceleme yapmıştı. Bu işyerine de ilgili mevzuat hükümleri gereğince ceza uygulandı.



        5. 500 TL'LİK TUVALET 14 BİN TL'YE ÇIKTI
        Deprem bölgesi için seyyar tuvalet, kuvöz, konteyner, çadır, yatak gibi ürünleri temin etmeye çalışan vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bir şirket, geçtiğimiz hafta 5 bin 500 liraya sattığı seyyar tuvaletler için yeni siparişlerden 14 bin lira talep ediyor. Kuvöz fiyatlarına 1 gün arayla yüzde 30'a varan zam yapıldı.



            İSTASYONLARA TEPKİ
            Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında gelen tuvalet için birçok firma çalışmalarını sürdürürken, ilk günlerde bu ihtiyaç için başvurulan benzin istasyonlarının kapılarını kapatması büyük tepkilere yol açtı. Özellikle kurtarma ekiplerinin kullandığı bir istasyonda kapılara kilit vurulması vatandaşları isyan ettirdi. Tuvaletlerinin temizliği ile övünüp reklam kampanyası yapan Opet'in yaptığını vatandaşlardan eleştiri yağdı. Yine bir Shell istasyonunun da tuvaletini kapatarak vatandaşları sokmadığı belirtildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
            Haberler Güncel 10 ilimizi vuran depremlerin ardından yapım kusuru bulunan binaların müteahhitleri gözaltında
                SON DAKİKA