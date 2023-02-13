Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın ailesinin vefa öyküsü herkesi ağlattı

Türkiye, tarihinin en acı afetini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 10 ili yıktı. Geriye acı ve gözyaşı bıraktı. Kaybettiğimiz canların sayısı 29 bini aştı. 1999 depreminin ardından aynı acıyla sarsılan 85 milyon ise yaraları birlikte sarmak için adeta milli bir seferberlik başlattı. Kimi yüzüğünü, kimi hac parasını, kimi de bisiklet için biriktirdiği parayı depremzede kardeşlerine yolladı. Ancak bir yardım vardı ki tüm Türkiye'yi ağlattı. Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal, 2007'de Hakkari Yüksekova'nın Dağlıca köyünde 11 silah arkadaşıyla birlikte şehadete ulaştı. Ailesi, eşyalarını atmaya kıyamadı. Hepsini özenle sakladı. Deprem olduğunda ise 'gün birlik olma günü' diyerek şehidinin tüm eşyalarını bir bavula topladı. Isparta Belediyesi aracılığıyla deprem bölgesine yolladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,"Yaşadığımız bu acıların içinde duygu dolu anlarımız da oluyor. Onlardan birisi de bu valiz. Bu valiz 2007 yılında Dağlıca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal kardeşimizin valizi. İçinde kravatı, çorabı, eşofmanı ve diğer özel eşyaları bulunuyor. Vatanımız, bizim için canını feda eden şehidimizin eşyalarına dokunmak bile insanı çok etkiliyor. Bu bavulu gönderdiğimiz kişilere manevi değerini anlatarak teslim edeceğiz" diyerek duygularını anlattı.