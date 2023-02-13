Özel okullar 10 ildeki öğrencilere kapılarını açtı





KONTENJAN % 10'A ÇIKACAK

Bakan Özer, özel okulların tam burslu öğrenci kapasitesini yüzde 3'ten 10'a çıkaracaklarını belirterek, "Yüzde 7'yi 10 ilden gelenler için kullanacağız" dedi.



THY'DEN İADE VE DEĞİŞİM HAKKI

THY, bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu. 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlar için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlandığını belirten THY, ekledi: "31 Mart'a kadar sitemizdeki form, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgesiyle birlikte doldurularak işlem yapılabilir."



96 SAATTE ONARILDI

Depremlerde Hatay Havalimanı pisti de hasar gördü. Bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile pistin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Pist uçuşlara açılırken; İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, "96 saat gibi kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti" dedi.