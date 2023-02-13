Özel okullar 10 ildeki öğrencilere kapılarını açtı

Asrın felaketinden etkilenen 10 ildeki çocuklar için özel okullar da devreye girdi. Bölgedeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutmak için kampanya başlatıldı. Şu ana kadar 50 ildeki 404 okul katılım sağladı. Okullar misafir öğrenci kontenjanlarını 'www.misafirogrenci.org' üzerinden ilan ederken, 5 bini aşkın misafir öğrenci kontenjanına ulaşıldığı, sayının artmaya devam ettiği belirtildi.
YEMEK-KİTAP DA ÜCRETSİZ
Deprem nedeniyle şehir değiştiren aileler 'misafirogrenci.org' sitesi üzerinden okullardaki misafir öğrenci kontenjanından yararlanmaya davet edildi. Proje için oluşturulan siteden yaşayacakları şehri seçecek olan aileler, okulların oluşturduğu kontenjanlardanw yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.
DEPREMZEDELER YURTLARA TAŞINDI
Türkiye'nin dört bir yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları depremzedelere açıldı. Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başladı.