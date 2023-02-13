Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özel okullar 10 ildeki öğrencilere kapılarını açtı

    Özel okullar deprem bölgesindeki öğrencileri burslu okutmak için harekete geçti. Şu ana kadar 50 ildeki 404 özel okul kampanyaya katıldı. Açılan öğrenci kontenjanı ise 5 bini aştı.

    Burslu eğitim daveti

    Asrın felaketinden etkilenen 10 ildeki çocuklar için özel okullar da devreye girdi. Bölgedeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutmak için kampanya başlatıldı. Şu ana kadar 50 ildeki 404 okul katılım sağladı. Okullar misafir öğrenci kontenjanlarını 'www.misafirogrenci.org' üzerinden ilan ederken, 5 bini aşkın misafir öğrenci kontenjanına ulaşıldığı, sayının artmaya devam ettiği belirtildi.



    YEMEK-KİTAP DA ÜCRETSİZ
    Deprem nedeniyle şehir değiştiren aileler 'misafirogrenci.org' sitesi üzerinden okullardaki misafir öğrenci kontenjanından yararlanmaya davet edildi. Proje için oluşturulan siteden yaşayacakları şehri seçecek olan aileler, okulların oluşturduğu kontenjanlardanw yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.



    DEPREMZEDELER YURTLARA TAŞINDI
    Türkiye'nin dört bir yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları depremzedelere açıldı. Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başladı.


        KONTENJAN % 10'A ÇIKACAK
        Bakan Özer, özel okulların tam burslu öğrenci kapasitesini yüzde 3'ten 10'a çıkaracaklarını belirterek, "Yüzde 7'yi 10 ilden gelenler için kullanacağız" dedi.

        THY'DEN İADE VE DEĞİŞİM HAKKI
        THY, bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu. 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlar için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlandığını belirten THY, ekledi: "31 Mart'a kadar sitemizdeki form, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgesiyle birlikte doldurularak işlem yapılabilir."

        96 SAATTE ONARILDI
        Depremlerde Hatay Havalimanı pisti de hasar gördü. Bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile pistin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Pist uçuşlara açılırken; İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, "96 saat gibi kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
        Haberler Güncel Özel okullar 10 ildeki öğrencilere kapılarını açtı
            SON DAKİKA