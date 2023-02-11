İkinci depremde enkaz altında kalan depremzede o anları anlattı: "Yaşım 60 böyle ağır bir afet görmedik"



"HERKES İKİNCİ DEPREME YAKALANDI"

Babasını enkaz altından kurtaran oğlu İbrahim Keleş, "Babam bizi güvenli bir alana gönderdi. Annem şeker hastası ve felçti. Biz güvenli bir alana geçtik. Babam rahatsız olduğu için bizim bir depoda soba yaktı. Orada kalmayı tercih etti. İkinci depremde soba devrilmiş. Kapı açılmamış ve oradan çıkamamış. Biz telefonlar aradık ama ulaşmadık. Tekrar o noktaya geldiğimiz molozların altından kendi çabamızla çıkarmaya çalıştık. Çok şükür çıkardık. Allah bize onu bağışladı. Allah bu ülkeye bir daha böyle deprem vermesin. Allah kuvvet verdi, girmeyi başardık ve çıkardık. İlk başta ambulans yetişemedi, trafik kitlenmişti. Biz kendi çabamız ile sırtlayarak araçlarımızla hastaneye getirdik. Oradan da Elazığ'a sevk ettiler." dedi.