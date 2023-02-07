Son dakika: MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli: Gün, birlik ve kenetlenme günüdür

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜN BERABER OLMA GÜNÜDÜR

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Büyük bir acımız vardır. Ruhumuz devasa bir hüzünle sarsılmıştır. Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olmak, beraber olma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir.

BİRBİRİMİZE DAYANAK OLMALIYIZ

Empati duygumuza güç vermeliyiz, birbirimize dayanak olmalıyız. Birbirimizi sarıp sarmalamak zorundayız. Türkiyemizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün ve muhtemel değildir. Dün saat 04:17'te Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çok geniş bir alanda tesirini hisettirmiştir.

AFET BÖLGESİNE HEYET GÖNDERDİK

Depremin çok vahim sonuçları görülmüştür. Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşanmıştır. Artçı sarsıntılar ise kesintisiz devam etmektedir. Türkiye 1939 Erzincan depremi ile 1999 Gölcük Depremi'nden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kalmıştır. Depremde can veren bütün vatan evlatlarına Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelere sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz heyet teşkil edip afet bölgesine gönderdik.

Normal zamanlardaki gibi gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sergilenecek zamanın olmadığını söylemek isteriz. Felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazla müsamaha göstermeyeceğiz.

Bu da geçecektir, Allah bizimledir. Türk milleti tek millettir. Aziz milletim sen olmadan 7 cihanda öksüzüz. Hiçbir felaket büyük değildir yokluğun kadar. Peşi sıra yıldırımlar yağsa, dağlar yıkılsa, sabahlar olmasa vazgeçemeyeceğimiz Türkiyemizden taviz vermeyeceğiz. Allah merhametini üzerimizden eksik etmesin.

MHP SAĞLAM YER EDİNMİŞTİR

Partimizin kuruluşuyla milliyetçilik, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşmiştir. Önündeki tüm engellere rağmen milliyetçilik, vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir müessese olarak MHP millette sağlam bir yer edinmiştir. Partimiz tüm imkanlarla tüm yurtta teşkilatlanmış, geniş ve güçlü yapısını, karar mekanizmalarını temin etmiştir. MHP yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı, mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayış olmayı başarmıştır.