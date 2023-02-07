Antalya'da oteller kapılarını depremzedelere açtı

"15 BİN VATANDAŞIMIZA ODA KONAKLAMASI TAHSİS EDECEĞİMİZİ BİLDİRDİK"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Bu doğrultuda AKTOB olarak yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda harekete geçtiklerini aktaran Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik." diye konuştu. Konaklama hizmeti sunan tesislerin yönetimine teşekkür eden Kavaloğlu, kriz merkezi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.