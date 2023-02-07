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    Kabine afet bölgesinde! Depremin ardından seferberlik başlatıldı

    Depremin ardından seferberlik başlatıldı. Bakanlar da yıkımın yaşandığı illere gidip inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını organize ederek bölgedeki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

    Kabine afet bölgesinde

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.



    HER İLDE BIR BAKAN
    Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü.



    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.



        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.



        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'daki bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.



        YARALARI SARACAĞIZ
        Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili yıktı! 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Acıyla sarsılan Türkiye'de devlet ve millet tek yumruk olmayı başardı. Yarasını birlikte yardı. Dün, Kızılay başta olmak üzere tüm kuruluşlara yardım yağdı. Kızılay, deprem bölgesinde kurulan çadırlara yerleştirilen vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.



            7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
            Başkan Erdoğan, 7 gün milli yas ilan edildiğini bildirdi. "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dedi.



            ÇADIRKENTLER KURULDU
            Kahramanmaraş'ta meydalana gelen ve tüm bölgeyi etkileyen deprem, yüzlerce binayı yıktı. Çok sayıda bina da ağır hasar aldı. İlk depremden itibaren sokağa çıkan vatandaşların kimi başka illerdeki yakınlarının yanına giderken, kimi ise kentte bulundukları yerlerde kalmaya devam etti. Deprem sonrası AFAD tarafından şehirlerin farklı noktalarına çadırlar kurulmaya başlandı. Depremzedeler "Devletimiz ilk dakikadan itibaren yanımızda. İnşallah bunları atlacağız" diye konuştu.

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            Haberler Güncel Kabine afet bölgesinde! Depremin ardından seferberlik başlatıldı
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