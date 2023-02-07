Kabine afet bölgesinde! Depremin ardından seferberlik başlatıldı





HER İLDE BIR BAKAN

Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü.