SON DAKİKA | Depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı.



Depremin ardından arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan uçakların bölgeye ulaşması için Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları için sivil uçuşlar askıya alındı. İki havalimanına sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor. Öte yandan depremden dolayı pisti hasar gören Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatıldı.

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