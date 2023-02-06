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    • Güncel
    • 06.02.2023 16:18
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    • 06.02.2023 16:18
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlık duyurdu: Tüm etkinlikler iptal edildi!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

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    Haberler Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti
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