Son dakika: Gözler kritik Kabine toplantısında! Masada EYT, taşerona kadro, vergi affı var! Ana gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği





Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Suriye ile başlatılan diyalog süreci de kabine toplantının gündem maddeleri arasında.



Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi beklenen 7. yargı paketi kabine toplantısında değerlendirilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.