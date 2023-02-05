Son dakika: Gözler kritik Kabine toplantısında! Masada EYT, taşerona kadro, vergi affı var! Ana gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanacak.
Gündemdeki konular arasında; Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme, kamu işçilerinin zam pazarlığı, yaklaşan seçimler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var.
Bu hafta yasalaşması beklenen EYT'lilere ilişkin düzenleme kabine toplantısının ilk gündem maddesi. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.