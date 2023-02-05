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    • Güncel
    • 05.02.2023 13:38
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    • 05.02.2023 13:38
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    Amasya’da sünnet düğününde maganda kurşunuyla ölüm

    Amasya’nın Taşova ilçesinde bir sünnet düğününde magandanın tabancasından çıkan kurşununun isabet ettiği genç hayatını kaybetti.

    Sünnet düğününde maganda kurşunuyla ölüm

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemibükü köyünde bir sünnet düğününde silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada mermi Murat Kurt'un (28) başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Kurt, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahla havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen K.K. (17) gözaltına alındı.

    Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kurt, Dörtyol köyünde defnedilecek.

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