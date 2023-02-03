İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Batılı ülkeler Türkiye'yi "riskli" statüsüne aldı. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı yaptı. Ardından Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Çeşitli ülkelerin okullarının da birkaç gün eğitim vermeyeceği açıklandı.
PSİKOLOJİK HARP
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 03.02.2023 Gazete
Türkiye, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası koparan 9 AB ülkesini hesaba çağırdı
Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası kopardı. 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı...
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Batılı ülkeler Türkiye'yi "riskli" statüsüne aldı. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı yaptı. Ardından Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Çeşitli ülkelerin okullarının da birkaç gün eğitim vermeyeceği açıklandı.