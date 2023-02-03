Türkiye, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası koparan 9 AB ülkesini hesaba çağırdı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Batılı ülkeler Türkiye'yi "riskli" statüsüne aldı. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı yaptı. Ardından Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Çeşitli ülkelerin okullarının da birkaç gün eğitim vermeyeceği açıklandı.



PSİKOLOJİK HARP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" ifadesini kullandı.

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