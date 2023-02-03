Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası koparan 9 AB ülkesini hesaba çağırdı

    Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası kopardı. 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı...

    Terör çığırtkanları

    İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Batılı ülkeler Türkiye'yi "riskli" statüsüne aldı. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı yaptı. Ardından Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre, İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Çeşitli ülkelerin okullarının da birkaç gün eğitim vermeyeceği açıklandı.

    PSİKOLOJİK HARP
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’lıye 8.500 TL
    Haberler Güncel Türkiye, İstanbul’da “terör saldırısı” yaygarası koparan 9 AB ülkesini hesaba çağırdı
        SON DAKİKA