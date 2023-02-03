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    • Güncel
    • 03.02.2023 23:15
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    • 03.02.2023 23:30
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    HAVA DURUMU | İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AKOM, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar

    Son dakika güncel hava durumu ile ilgili peş peşe uyarılar geldi. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda "kar alarmı" verildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok il için kar yağışı tahmini yapıldı. AKOM ve İstanbul Valiliği, İstanbul'a beklenen kar yağışı için saat verdi. MGM ise yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde kar yağışının ne zamana kadar süreceği ile ilgili verileri paylaştı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı? Hangi illere kar yağacak? İşte en güncel saat saat ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

    İstanbul’a uyarı üstüne uyarı! Günlerce sürecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    AKOM'DAN UYARI
    Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

    YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK
    Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

    Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN KRİTİK UYARI
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        MGM DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
        HAVA SICAKLIĞI:         Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        EDİRNE 0°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

        İSTANBUL 3°C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

        KIRKLARELİ -1°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KOCAELİ 1°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            DENİZLİ 0°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            İZMİR 3°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            KÜTAHYA -6°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            MUĞLA -1°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

            ADANA 4°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            ANTALYA 6°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            HATAY 3°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            MERSİN 7°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Konya, Eskişehir, Kırşehir ve Çankırı'nın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA -4°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

            ESKİŞEHİR -6°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlı

            KAYSERİ -7°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA -3°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

                BOLU -5°C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

                DÜZCE -1°C, 8°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KASTAMONU -5°C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

                ZONGULDAK 1°C, 8°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA 1°C, 6°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                SAMSUN 4°C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

                TOKAT -4°C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                TRABZON 3°C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM -18°C, -5°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KARS -17°C, -6°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                MALATYA -9°C, -1°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kar yağışlı

                VAN -10°C, 0°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR -2°C, 2°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.

                GAZİANTEP -1°C, 2°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı

                SİİRT -5°C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

                ŞANLIURFA 2°C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

                    4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ 00.00 - 06.00 ARASI

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                    4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ 12.00 - 18.00 ARASI

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                            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AKOM, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar
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