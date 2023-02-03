HAVA DURUMU | İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AKOM, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu