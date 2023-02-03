Deprem nerede, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi! SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!
SON DAKİKA DEPREM!
Son dakika deprem haberi: AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
2023.02.03 14:05:08 37.1973 36.4153 5.2 -.- 4.2 4.1 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.03 13:06:16 36.1063 33.5343 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:42:00 36.2308 33.5960 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:02:55 37.5512 40.4018 2.7 -.- 1.5 -.- YETKINLER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.02.03 11:24:11 39.2565 30.4340 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2023.02.03 10:45:02 39.1533 29.0815 10.4 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.03 10:41:08 36.3897 29.0150 36.1 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 10:35:00 38.1013 27.0318 2.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 09:18:24 38.4838 30.4325 19.2 -.- 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.03 08:47:55 36.1177 27.3603 16.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 08:01:27 37.8788 29.4897 11.8 -.- 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.02.03 07:59:48 40.6988 36.7060 5.0 -.- 3.7 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 04:14:13 35.0573 24.8228 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:44:47 35.9345 23.3012 23.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:51:45 39.1132 24.1342 7.8 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 23:41:47 37.8122 29.9940 9.1 -.- 1.2 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel
2023.02.02 23:40:44 37.7532 30.0367 8.0 -.- 2.0 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2023.02.02 23:29:49 40.6568 30.4505 11.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:27:33 37.0537 30.3318 4.0 -.- 1.6 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.02 23:25:49 35.5340 25.4595 5.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 23:25:42 40.6672 30.4430 13.9 -.- 3.2 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:23:10 39.3692 26.2200 13.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:12:48 40.6665 30.4687 4.0 -.- 1.3 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:08:40 40.6620 30.4383 15.7 -.- 3.3 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 22:10:37 40.6585 30.4383 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 20:44:29 37.7055 22.7013 19.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 20:28:10 34.4575 23.8300 14.2 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 19:03:54 38.3875 30.4533 3.5 -.- 2.5 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.02 18:22:31 39.6423 39.8373 2.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.02.02 16:20:50 37.6592 30.6760 8.0 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.02.02 16:02:24 38.0657 42.5312 11.9 -.- 2.6 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
⛔DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
↔KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
⛔AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
⛔TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI
a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.