İş adamına karısından böcekli tuzak! Aracında bulununca şoka girdi

İstanbul'da bir şirketi yetkilisi Ömer Erkut V. iki yıl önce Asu V. ile evlendi. İkili arasında başlayan şiddetli geçimsizlik sonrası taraflar boşanmaya karar verdi. Erkut V.'nin açtığı boşanma davasında iddiaya göre Asu V. eşinin zina ve sadakatsizlik nedeniyle evlilik birliğinde kusurlu olduğunu ileri sürdü.
Boşanma dilekçesine eşinin sahibi olduğu danışmanlık şirketine ait yaz gezilerinde yabancı uyruklu kadınların birliktelik için getirildiği, sosyal medya hesaplarında eskort ve benzeri hesaplarla mesajlaşmaları olduğunu ileri sürdü.
Delil olarak flaş bellek içinde eşine ait konuşmaları delil olarak sunan iş adamı, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Ömer Erkut V. ise eşinin kusurlu olduğunu ileri sürdü.