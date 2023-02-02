Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun skandal iddialarına sert tepki: "Ülkesini seven o ifadeleri kullanmaz"



'BİR ÜLKE EKONOMİSİNİ YÖNETEN MERKEZİ HÜKÜMETTİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bir İzmir İktisat Kongresi organize ettiğini belirten Nebati, "Rekabet güzel bir şey; ama bir ülke ekonomisini yöneten merkezi hükümettir, yani Ankara'dır. Bu bir ulusal program, rekabetten ziyade burada birlikte hareket edilebilirdi. Bunun artısı şu; oteller dolacak, İzmir'in tanıtımı yapılacak, İzmir konuşulacak. Böylesi bir ortamda biz İzmir'i desteklemiş olacağız; ama tabii ki hedefimiz Türkiye ekonomisi" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Nebati, Kongre'de Türkiye Ekonomi Modeli'nin de ele alınacağını kaydetti.



EYT'NİN BU YIL İÇİN BÜTÇEYE MALİYETİ 255 MİLYAR LİRA

Bakan Nebati, EYT düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü bir bütçe olduğunu vurguladı. Aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını dile getiren Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" ifadelerini kullandı.