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    • 23.01.2023 12:05
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    • 23.01.2023 12:43
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    21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi: Başkan Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yüzleri güldürdü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemden itibaren başlayan hizmet siyaseti, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında itibaren Türkiye genelinde büyük eserlerle vatandaşın yüzünü güldürdü. Son 21 yılda kentlere 2 trilyon 300 milyar 500 milyon liralık yatırım, belediyelere de 1 trilyon 43 milyar lira yardım olmak üzere, toplam 3 trilyon 393 milyar 500 milyon liralık destek sağlandı. Türkiye adeta sıfırdan daha güçlü temeller üzerinde yeniden inşa edildi.

    Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'te, ideolojik belediyecilik sona erdi, sosyal belediyecilik anlayışı başladı.

    SOSYAL VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ
    1994 sonrasında AK Parti ile birlikte yerel yönetimlerde, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, marka şehirler ve gönül belediyeciliği kavramları ortaya çıktı. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği ve kalitesi arttı.

    Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıktı, bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek çok projenin yürütücüsü haline geldi.

    AK PARTİ İLE TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI
    80 yılda yapılanların kat kat fazlası, 21 yıla sığdırılarak ülkemizde büyük bir dönüşüm sağlandı. AK Parti ile Türkiye ve şehirlerimiz çağ atladı, altın devrini yaşıyor.

    AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışıyla Türkiye'de çehresi değişen şehirler, daha yaşanır hale geldi. Avrupa ile yarışır şehirler ortaya çıktı. Bu 21 yıllık süre zarfında yerel yönetimler mevzuatında değişiklikler yapıldı. Hizmeti kolaylaştıran yenilikler yapıldı, ideoloji ve parti ayrımı yapılmadan yatırım ve projelerin önü açıldı. Yerel yönetimlere gönderilen kaynaklar artırıldı.

        KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİ ARTTI
        Yeni dönemdeki kamu yönetimi reform sürecinde, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği, niteliği ve kalitesini artırmak amacıyla, yerel yönetimlere ayrı bir özel bir önem verildi. Buna bağlı olarak, AK Parti hükümetleri ile birlikte Türkiye'de kamu yönetimi alanında kapsamlı reformlar gerçekleştirildi. Bu reformların en önemli ayaklarından birini de yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler oluşturuyor.

        Yapılan bu reformlarla yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları genişletildi, gelirleri artırıldı. Yeni yasal düzenlemelerde, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem verme, katılımcılık, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin arttırılması, saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve etkin yerinden yönetim prensipleri esas alınmış ve hayata geçirildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, nüfusumuzun %15'i belediye sınırları içerisinde yaşamaktayken, bugün bu oran % 94'e ulaştı.

        KENTLER DEV ESERLER KAZANDI
        Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Muğla'da pek çok dev eser hizmete açıldı. "AK Parti iktidarında Muğla'ya 50 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptık" diyen Başkan Erdoğan kentte 5 milyarlık yatırımla 17 projeyi hizmete açtı. Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile belediyelerin 86 ayrı projesi de hizmete alındı.

            BELEDİYELERİN EKONOMİK YAPISI GÜÇLENDİ
            Yerel yönetimlerin kaynaklarının artırılması, AK Parti hükümetleri tarafından sürekli bir hedef olarak benimsendi ve bu konuda çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerin mali kapasiteleri önemli oranda artırıldı.

            Yapılan düzenlemeler neticesinde yerel yönetimlere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 2002 yılında 4,7 milyar TL kaynak aktarıldı. 2022 yılında aktarılan tutar ise 270 milyar TL'ye ulaştı. AK Parti döneminde yerel yönetimlere gönderilen bütçe yaklaşık % 60 arttı.

            HANGİ PARTİNİN KAÇ BELEDİYESİ VAR?
            807'si AK Parti'li
            249'u CHP'li
            232'si MHP'li
            50'si Kayyum
            19'u İYİ Parti

                10'u Bağımsız
                6'sı SP'li
                6'sı HDP'li
                5'i BBP'li
                2'si DP'li
                2'si DSP'li

                1'i Gelecek Parti'li
                1'i HÜDA PAR'lı
                1'i TKP'li

                KENTLERE 22 YILDA YAPILAN DEVLET YATIRIMLARI
                Adana: 47 milyar lira
                Adıyaman: 16 milyar lira
                Afyon: 34 milyar lira
                Ağrı: 15 milyar lira
                Amasya: 10 milyar lira
                Ankara: 146 milyar lira
                Antalya: 72 milyar lira
                Artvin: 26 milyar lira
                Aydın: 40 milyar lira

                    Balıkesir: 50 milyar lira
                    Bilecik: 10 milyar lira
                    Bingöl: 11 milyar lira
                    Bitlis: 11 milyar lira
                    Bolu: 14 milyar lira
                    Burdur: 10,5 milyar lira
                    Bursa: 62 milyar lira

                    Çanakkale: 56,5 milyar lira
                    Çankırı: 10,5 milyar lira
                    Çorum: 23,5 milyar lira
                    Denizli: 24,5 milyar lira
                    Diyarbakır: 57 milyar lira

                    Edirne: 20 milyar lira
                    Elazığ: 14 milyar lira
                    Erzincan: 10 milyar lira
                    Erzurum: 22 milyar lira
                    Eskişehir: 18 milyar lira

                    Gaziantep: 52,5 milyar lira
                    Giresun: 27 milyar lira
                    Gümüşhane: 12 milyar lira

                    Hakkari: 12 milyar lira
                    Hatay: 35 milyar lira
                    Isparta: 13 milyar lira
                    Mersin: 50 milyar lira

                    İstanbul: 2017'ye kadar 55 milyar lira
                    İzmir: 85 milyar lira

                    Kars: 13 milyar lira
                    Kastamonu: 18 milyar lira
                    Kayseri: 81 milyar lira
                    Kırklareli: 11 milyar lira
                    Kırşehir: 11 milyar lira
                    Kocaeli: 73 milyar lira
                    Konya: 80 milyar lira
                    Kütahya: 26 milyar lira

                    Malatya: 33 milyar lira
                    Manisa: 48 milyar lira
                    K.maraş: 38 milyar lira
                    Mardin: 17,5 milyar lira
                    Muğla: 50 milyar lira
                    Muş: 13 milyar lira

                    Nevşehir: 10 milyar lira
                    Niğde: 15 milyar lira
                    Ordu: 32 milyar lira
                    Rize: 25 milyar lira

                    Sakarya: 42 milyar lira
                    Samsun: 56 milyar lira
                    Siirt: 10 milyar lira
                    Sinop: 14 milyar lira
                    Sivas: 31 milyar lira

                    Tekirdağ: 24 milyar lira
                    Tokat: 47 milyar lira
                    Trabzon: 45 milyar lira
                    Tunceli: 11 milyar lira
                    Şanlıurfa: 70 milyar lira
                    Uşak: 10,5 milyar lira
                    Van: 38 milyar lira
                    Yozgat: 12,5 milyar lira
                    Zonguldak: 17 milyar lira

                        Aksaray: 13,5 milyar lira
                        Bayburt: 12 milyar lira
                        Karaman: 14 milyar lira
                        Kırıkkale: 13 milyar lira
                        Batman: 17 milyar lira

                        Şırnak: 14 milyar lira
                        Bartın: 10 milyar lira
                        Ardahan: 9,5 milyar lira
                        Iğdır: 8 milyar lira
                        Yalova: 13 milyar lira

                        Karabük: 9 milyar lira
                        Kilis: 8 milyar lira
                        Osmaniye: 9,5 milyar lira
                        Düzce: 10,5 milyar lira
                        Toplam: 2 trilyon 300 milyar 500 milyon lira (İstanbul hariç)

                        2002-2022 döneminde görev yapan AK Parti hükümetleri döneminde, ayrım yapılmaksızın, Türkiye'nin 81 vilayetine 2 trilyon 300 milyar 500 milyon liralık devlet yatırımı yapıldı.

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                        Haberler Güncel 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi: Başkan Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yüzleri güldürdü
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