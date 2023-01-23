21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi: Başkan Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yüzleri güldürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'te, ideolojik belediyecilik sona erdi, sosyal belediyecilik anlayışı başladı.
SOSYAL VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ
1994 sonrasında AK Parti ile birlikte yerel yönetimlerde, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, marka şehirler ve gönül belediyeciliği kavramları ortaya çıktı. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği ve kalitesi arttı.
Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıktı, bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek çok projenin yürütücüsü haline geldi.
AK PARTİ İLE TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI
80 yılda yapılanların kat kat fazlası, 21 yıla sığdırılarak ülkemizde büyük bir dönüşüm sağlandı. AK Parti ile Türkiye ve şehirlerimiz çağ atladı, altın devrini yaşıyor.
AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışıyla Türkiye'de çehresi değişen şehirler, daha yaşanır hale geldi. Avrupa ile yarışır şehirler ortaya çıktı. Bu 21 yıllık süre zarfında yerel yönetimler mevzuatında değişiklikler yapıldı. Hizmeti kolaylaştıran yenilikler yapıldı, ideoloji ve parti ayrımı yapılmadan yatırım ve projelerin önü açıldı. Yerel yönetimlere gönderilen kaynaklar artırıldı.