21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi: Başkan Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yüzleri güldürdü

İstanbul: 2017'ye kadar 55 milyar lira

İzmir: 85 milyar lira

Kars: 13 milyar lira

Kastamonu: 18 milyar lira

Kayseri: 81 milyar lira

Kırklareli: 11 milyar lira

Kırşehir: 11 milyar lira

Kocaeli: 73 milyar lira

Konya: 80 milyar lira

Kütahya: 26 milyar lira

Malatya: 33 milyar lira

Manisa: 48 milyar lira

K.maraş: 38 milyar lira

Mardin: 17,5 milyar lira

Muğla: 50 milyar lira

Muş: 13 milyar lira

Nevşehir: 10 milyar lira

Niğde: 15 milyar lira

Ordu: 32 milyar lira

Rize: 25 milyar lira

Sakarya: 42 milyar lira

Samsun: 56 milyar lira

Siirt: 10 milyar lira

Sinop: 14 milyar lira

Sivas: 31 milyar lira

Tekirdağ: 24 milyar lira

Tokat: 47 milyar lira

Trabzon: 45 milyar lira

Tunceli: 11 milyar lira

Şanlıurfa: 70 milyar lira

Uşak: 10,5 milyar lira

Van: 38 milyar lira

Yozgat: 12,5 milyar lira

Zonguldak: 17 milyar lira