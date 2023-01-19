İzmir’de CHP’ye istifa şoku! Dikili İlçe Başkanı ve yöneticileri istifa etti

KARAR DEFTERİNE EL KONMUŞTU

Her ne kadar Altıparmak sağlık nedenlerini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklasa da yaşananların arkasında geçtiğimiz aralık ayında yaşananların olduğu öne sürüldü. Yaklaşmakta olan genel seçimler öncesi il yöneticileri ile veda ziyaretleri gerçekleştiren Deniz Yücel Aralık ayında CHP Dikili ilçe yönetimini ziyaret etmiş ziyaret sonrası CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız'ın ilçe örgütünün karar defterine tutanaksız olarak el koyduğu, ardından da defterdeki eksik ve hataları rapor haline getirdiği iddia edilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası parti kulislerinde parti programlarına katılmadığı, ikinci bölgede düzenlenen saha çalışmalarında yer almadığı öne sürülen CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın görevden alınacağına ilişkin iddiaları gündeme gelmişti.