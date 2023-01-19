İzmir’de CHP’ye istifa şoku! Dikili İlçe Başkanı ve yöneticileri istifa etti

CHP İzmir'de sular bir türlü durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Yücel'in milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Yücel'den boşalan koltuğa CHP MYK'sı Şenol Arslanoğlu'nu atadı. Arslanoğlu koltuğa oturur oturmak ayağının tozu ile Dikili krizi ile karşı karşıya kaldı.
DİKİLİ İLÇE YÖNETİMİ DÜŞTÜ
Sabah'ta yer alan habere göre, Uzun süredir Dikili ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Altıparmak önceki gün sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Altıparmak'ın istifası ilçe örgütünü karıştırdı. Altıparmak'ın yönetim kurulunda yer alan 9 üyenin de beraber geldik beraber gideriz diyerek istifa etmesi ile birlikte CHP Dikili ilçe yönetimi düştü.