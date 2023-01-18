Rozeti Başkan Erdoğan taktı! Osmanlı'ya saldıran Tunç Soyer'e haddini bildiren Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı

ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Emre Ustaosmanoğlu'nun rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte Soyer ve Balyalı'nın skandal ifadeleri ve Ustaosmanoğlu'nun o tepkisi...

TUNÇ SOYER VE TARIK BALYALI'NIN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı'yı hedef aldı ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" iddiasında bulundu. Tunç Soyer, konuşmasında Yunan'ın adını dahi anmadı.



İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e hakaret etti ve "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" iddiasında bulundu.

USTAOSMANOĞLU'NUN TEPKİSİ

Emre Ustaosmanoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Tarık Balyalı'nın Osmanlı ve padişah Sultan Vahdettin'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'yı eleştirmiş ve "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" ifadelerini kullandı.