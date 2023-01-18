Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamladı. Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantıya katıldı. Akar, son günlerde TSK aleyhine yapılan açıklamalara sert çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef almasını da kınadı: Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/ SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz. Ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.