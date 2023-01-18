Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamladı. Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantıya katıldı. Akar, son günlerde TSK aleyhine yapılan açıklamalara sert çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef almasını da kınadı: Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/ SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz. Ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.
27 ÜLKEYE İHRAÇ
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Babacan'ın iddialarına sert karşılık verdi. "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ile görüştü.