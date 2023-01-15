Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Şerefli ordumuzla sevinmemize dayanamıyorlar!"

Başkan Erdoğan, kendisini alkışladığı için komutanlara hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi:
Bay Kemal, sen cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içindesin... boşuna uğraşma, çıkamazlar!
Doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdin.
Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi?
Bir masa kurmuşlar, hepsinden ayrı ses çıkıyor. Nasıl oluyor da seçilmeden 'seçime gideriz' diyorsunuz!
Tüm milletime soruyorum; komutanlarımıza hakaret eden kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde muhalefete sert çıktı:
BAŞKAN ERDOĞAN MUĞLA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMAL | VİDEO İZLE
2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır.
TERÖR örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik.
TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayii projemizin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük.
BAY Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı.
BUNLARLA ordumuz o terör örgütlerini inlerine gömdü, inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın.
ŞİMDİDEN vaad ediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu 'onları çıkaracağım' diyor.
BU millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum.