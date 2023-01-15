Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Şerefli ordumuzla sevinmemize dayanamıyorlar!"





BAY Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı.

BUNLARLA ordumuz o terör örgütlerini inlerine gömdü, inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın.

ŞİMDİDEN vaad ediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu 'onları çıkaracağım' diyor.

BU millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum.